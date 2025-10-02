補整下着の名門ブランド「ダイアジェンヌ」から、秋の限定カラー「マリーゴールド」が登場！2025年9月19日(金)から12月11日(木)の期間限定で発売されるこのアイテムは、ほのかな花の色合いで肌を明るく美しく演出し、秋の気配にぴったり。上品で華やかなこのカラーは、大人の女性にふさわしい一枚です。ダイアジェンヌの補整力と快適な着心地を兼ね備えたアイテムで、秋をもっと素敵に過ごしませんかϖ