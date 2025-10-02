◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(2日、甲子園球場)今季限りでの引退を発表した阪神・原口文仁選手が7回、代打で起用されました。ここでヤクルトの投手もスイッチ。同じく帝京高校の清水昇投手があがりました。ここまで4点リードとしている阪神。7回には大山悠輔選手に代わり、原口選手を起用します。ここですぐさまヤクルト・高津臣吾監督もベンチを出て投手交代。清水投手を起用しました。清水投手は原口選手と同じく帝京高出