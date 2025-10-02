日立製作所は２日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩと、データセンター（ＤＣ）分野で提携することで基本合意した。オープンＡＩが投資を拡大しているＤＣ向けに送配電設備を提供するほか、生成ＡＩを活用した先端技術の共同開発を進める。日立の徳永俊昭社長とオープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）が同日、都内で会談し、合意書を取り交わした。オープンＡＩ