橋下徹弁護士が１日にフジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演。番組では自民党総裁選の終盤情勢を特集した。番組では当初、小泉進次郎氏と高市早苗氏の争いになるとみられた総裁選で、林芳正氏が猛追していると伝えた。橋下氏は、小泉−高市の決選投票になった場合は、「マイルドな保守」の小泉氏のほうが「いま自民党では優勢」との見方を示した。ただ終盤にきて小泉−林の決選投票の可能性も出てきたこと