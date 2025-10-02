実母が誰と連絡をとろうが娘であるママにはあまり関係ないかもしれません。しかしもし相手が自分の旦那さんだったら、ママとしても違和感があるものでしょう。なぜ実の娘ではなく旦那さんに聞くのか。そう思ってしまいますよね。ママスタコミュニティのあるママも疑問を感じているようで、こんな投稿がありました。『実母が旦那に個人的に連絡するのはおかしくない？内容は「お元気ですか？」「孫の写真を送ってください」「お仕