Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÃË...Éã¤È¤Ï°ã¤¦À¤³¦¤Ç³èÌö2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÃË¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹ÃË¤Ç¥Ð¥¹¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥×¥í¤ÎÆ£Àî²¹Âç(¤Ï¤ë¤È)¤Ï¡ÖJB¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÂè4ÀïÌî¿¬¸Ð½éÆü29°Ì1394g 2ÆüÌÜ9°Ì2952g¡×¡ÖÁí¹çÀ®ÀÓ15°Ì¤ÇºÇ½ªÀï¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ ÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿²â¥ö±º¤ÇÎý½¬¤Ç