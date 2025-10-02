中国の海洋調査船が2日朝、奄美大島沖の日本の排他的経済水域内で許可なく活動をしているのが確認されました。先月28日以降、4回目です。第10管区海上保安本部によりますと、2日午前8時前、奄美大島の西、およそ387キロの海域で、中国の海洋調査船「向陽紅22」が船の側面からパイプのようなものを海中に伸ばしているのを巡視船が確認しました。奄美大島沖の日本の排他的経済水域内で許可のない活動が確認されたのは先月28日以降、4