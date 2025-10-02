女優菊川怜（47）が2日、都内で、主演映画「種まく旅人〜醪（もろみ）のささやき〜」（篠原哲雄監督、10日公開）の公開記念トークイベントに登壇した。菊川にとって15年ぶりの映画出演で、第1次産業を応援する「種まく旅人」シリーズ最新作。5作目の今作は兵庫・淡路島でつくられる日本酒と、兵庫県が主な産地である酒米・山田錦にフォーカスし、淡路島で生きる人々の営みと葛藤を描いた。菊川は日本酒を愛する農水省の地域調査官