ロックバンド、ONE OK ROCKのボーカルTaka（37）が2日、インスタグラムを更新。骨折した足指のレントゲン写真を公開し、現状を報告した。Takaは、8月30、31日に日産スタジアムで開催したライブ後、インスタグラムのライブ配信で「人生初の、公演中に足を骨折しました。みんなの力があったから投げ出さずに最後までできて、めっちゃいい思い出になってます」と報告。その後の投稿では「ポッキリ。。。」と一文を添え、骨折箇所のレ