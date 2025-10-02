俳優の佐藤二朗（56）と渡部篤郎（57）が2日、都内で行われた、映画「爆弾」（31日公開、永井聡監督）舞台あいさつに登壇し、渡部が壇上で涙する一幕があった。作品は呉勝浩氏の同名ベストセラー小説を実写映画化したリアルタイムサスペンス。東京のどこかに“爆発予定の爆弾”が仕掛けられたという前代未聞の事態のなか、山田裕貴（35）演じる刑事・類家と、佐藤演じる謎の男・スズキタゴサクの取調室での攻防と都内各地での爆弾