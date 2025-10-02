俳優の山田裕貴（35）が2日、都内で行われた、主演映画「爆弾」（31日公開、永井聡監督）舞台あいさつに登壇した。作品は呉勝浩氏の同名ベストセラー小説を実写映画化したリアルタイムサスペンス。東京のどこかに“爆発予定の爆弾”が仕掛けられたという前代未聞の事態の中、山田演じる刑事と謎の男（佐藤二朗）の取調室での攻防と、都内各地での爆弾捜索の行方を同時進行で描き出す。同作は第38回ヘルシンキ映画祭でワールドプレ