なにわ男子の長尾謙杜と女優の山田杏奈が主演を務める映画『恋に至る病』(10月24日公開)の、メイキング写真が公開となった。あわせて、全5回にわたるYouTube特別番組配信も発表され、ダイジェスト版が公開となっている。映画『恋に至る病』)のメイキング写真が公開なにわ男子の長尾謙杜が主演を務める本作は、斜線堂有紀氏による同名小説が原作。ジャンルの枠を超えたミステリー×恋愛の融合が注目を集め、発売直後からTikTokを中