キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ)は10月2日、官公庁における情報開示請求への対応を効率化する「情報公開支援システム」の提供を開始した。同システムは公文書に含まれる個人情報などの機密情報を自動で抽出・黒塗りして、黒塗り文書のテキストデータを削除・画像化した開示文書を出力することで、セキュリティリスクを軽減した情報公開を実現するという。○「情報公開支援システム」の概要日本国内では法令に基づき、