亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。 今回の映像は、まさに実りの秋を満喫です。を霧島市で撮影してきました。 こちらは霧島市国分重久の観光農園「霧島さくらフルーツランド」です。広さは42ヘクタールで、いづろ・天文館地区と同じくらい広いんです。 この時期は、ブドウ、梨、キウイフルーツ、栗などのくだもの狩りを楽しむことができます