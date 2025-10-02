大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、10月2日の放送にチームみらい・党首の安野貴博が出演した。国会議員を目指した理由、今後の展望などを語った。なお今週から、ジャーナリストの青木理が木曜パートナーを務めている。 大竹まこと「国会議員にはどうして、なろうと思われたんですか？」 安野貴博