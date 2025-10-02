【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月4日にスタートするテレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の囲み取材回が行われ、W主演の松島聡（timelesz）＆白洲迅、ふたりの子ども役の棚橋乃望、櫻、そして共演の猪俣周杜（timelesz）、蓮佛美沙子が出席した。 ■timeleszが歌う主題歌が流れるなか登壇 取材会が行われたのは都内にあるハウススタジオ。本ドラマの主題歌であるtimeleszが歌う「レシ