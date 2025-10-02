【その他の画像・動画等を元記事で観る】秋山黄色は、1996年3月11日生まれ栃木県出身。楽曲の全てを手掛けるソロアーティスト。中学生の頃、TVアニメ『けいおん！』に影響されベースを弾き始め、高校1年生の時に初のオリジナル曲を制作しネット上で楽曲を発表し始める。刺激的なサウンドにつんのめった感情をのせた楽曲が話題になり、2019年にSpotify『Early Noise 2019』に選出。翌年1stフルアルバム「From DROPOUT」をリリースし