再審＝裁判のやり直しに関する制度の法改正を求め、鹿児島県弁護士会が街頭活動を行いました。 街頭活動は、秋の臨時国会での再審制度をめぐる法改正を求めて全国で実施されていて、2日は鹿児島県弁護士会も行いました。 再審制度は刑事訴訟法に規定されていますが、審理の進め方などについては具体的に定められていません。 去年、無罪が確定した袴田巖さんの事件では、再審開始が決まるまで40年以上かかり、審理の長期化など