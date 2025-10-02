MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。9月25日（木）の放送では、海外留学を目前に控えた生徒（リスナー）と電話をつなぎ、熱い想いについてトークを繰り広げました。新しい学校のリーダーズSUZUKASUZUKA：さあ、今夜は新しい学校の