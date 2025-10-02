１日、成都東駅で列車を待つ乗客ら。（成都＝新華社配信）【新華社北京10月2日】中国の国慶節・中秋節連休初日を迎えた1日、鉄道旅客輸送量は延べ2313万2千人となり、1日当たりの過去最高を更新した。中国国家鉄路集団が2日に明らかにした。同集団によると、2日の輸送量は延べ1930万人に上る見込みで、旅客列車1409本を増発する予定。同集団旅客輸送部の担当者は「今年は国慶節と中秋節が重なって8連休となり、観光や帰省、学