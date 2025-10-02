きのう、岐阜県各務原市で特急列車とキャリアカーが衝突する事故がありました。キャリアカーの運転手は、非常停止ボタンを押しましたが間に合わず、列車と衝突したということです。 【写真を見る】「急停止のアナウンスから6～7秒後にバンとすごい音…」 特急｢ひだ｣とキャリアカー衝突の事故 非常停止ボタンを押したが間に合わず… 岐阜・各務原市 JR高山線 きのう午後4時40分頃、岐阜県各務原市内にあ