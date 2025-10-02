旧統一教会から高額な献金をさせられたなどとして、元信者らが損害賠償を教団に求めている集団調停で、教団側が元信者3人に5000万円を超える解決金を支払うことで調停が成立しました。調停の成立は初めてです。教団による被害回復に取り組む「全国統一教会被害対策弁護団」によりますと、調停が成立したのはいずれも80代の元信者の女性3人で、教団による違法な勧誘であわせておよそ7000万円の献金を強いられたと訴えていました。東