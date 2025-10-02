タレントの井上咲楽さんが「コクヨ リブランディング発表会」に登壇しました。 【写真を見る】【井上咲楽】26歳になっても好奇心の固まり「『やってみたい』って気持ちに真っ直ぐに従っていきたい」コクヨ株式会社は1905年の創業から120周年を迎えリブランディングを実施。コクヨ初のコーポレートメッセージとして「好奇心を人生に」を設定、新プロジェクトの始動や短編映画の公開も実施します。井上さんは”好奇心の塊タレン