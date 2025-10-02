自民党総裁選（10月4日投開票）に立候補している小泉進次郎農水相にまたも“文春”から報道が……。9月30日、文春オンラインは「《衝撃スクープ》小泉進次郎の地元・神奈川県で高市派自民党員が離党させられていた『826人が勝手に…』前衆院議員が実名告白」とのスクープ記事を配信したのだ。政治担当記者が言う。「文春オンラインによれば、神奈川9区の支部長を務めていた中山展宏前衆院議員が勧誘し、自民党員になってもら