昔なじみの友人との会話が、どこかものたりなく感じるようになった。そんな違和感を感じたことのある人も多いのではないでしょうか。75歳で現役バッグデザイナーとして活躍する江面旨美（えづらよしみ）さんもそうだった、といいます。これからの人づき合いを見直し、自分のために人生を整えていきたいと考えるようになった江面さんが、70代の今だからこそ見えてきた「人生を豊かにするための暮らし方」について、教えてもらいまし