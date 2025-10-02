2025年9月30日、韓国・朝鮮ビズは「30〜50代の韓国人男性の半数が肥満だという調査結果が出た」と伝えた。疾病管理庁が全国192地域で1万人を対象に実施した「健康栄養調査」の結果をこのほど発表した。19歳以上の成人で、BMIが25以上の「肥満」に分類される男性は48．8％で、前年より3．2ポイント増加した。40代の肥満が61．7％で最も多く、30代が49．1％、50代が48．1％だった。「肥満」に分類された女性は26．2％で、前年より1．