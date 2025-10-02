2025年10月9（木）から13日（月）まで、『札幌三越』屋上の特設会場にて、『サウナの街サっぽろ in 札幌三越』が開催されます。 画像：株式会社アプクロ 『サウナの街サっぽろ～Sauna City Sapporo～』は、札幌の夜景が一望できる『さっぽろ創世スクエア』や『さっぽろテレビ塔』、雄大な大自然を感じることができる『さっぽろ羊ヶ丘展望台』など、世界に誇る札幌の観光資源と屋外サウナをミックスしたイベント。