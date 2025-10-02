安倍元首相を手製の銃で殺害した罪などに問われている山上徹也被告の裁判について、奈良地裁は来年1月21日に判決を言い渡すと発表しました。山上徹也被告は2022年、奈良市で選挙の応援演説中だった安倍元首相を手製の銃で殺害した罪などに問われています。奈良地裁は2日、山上被告の裁判員裁判について、全部で19回の公判を開き、判決を来年1月21日の午後1時半から言い渡すと発表しました。関係者によりますと、山上被告側は裁判で