韓国の片側3車線の道路で、通報を受け駆け付けた警察官が目撃したのは、右手に金づちを持った男。多くの車が走る道路の真ん中で車の通行を邪魔し、金づちで運転手を威嚇していたといいます。警察：早く金づちを私にください。男：いや護身用だ。警察：私が守りますから。警察官に背を向けるように歩く男。声をかけ、気をそらした一瞬の隙を突き、もう1人の警察官が金づちを奪いました。男は公共の場で凶器を所持していた疑いで拘束