£Ó£Â£É¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£È£Ä¡Ë¤Ï£²Æü¡¢³¤³°¤Ç°Å¹æ»ñ»º¤Î¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÊºÎ·¡¡Ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦»Ò²ñ¼Ò¡Ö£Ó£Â£É£Ã£ò£ù£ð£ô£ï¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ç¡¢°Å¹æ»ñ»º¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ê¸¶°ø¤Ê¤É¤ÏÄ´ººÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÈï³²³Û¤Ï£²£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£°²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤¬¥Ï¥Ã¥­¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢£¹·î¸åÈ¾¤Ë¼«¼Ò¤Î»ñ»º¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë°Å¹æ»ñ»º¤¬Î®½Ð¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤