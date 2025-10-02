狭いがれきの中を懸命に捜索する救助隊員。すると、生存者を救出。隊員の問いかけに小さくうなずく様子も確認できます。9月29日に、インドネシアの東ジャワ州にあるイスラム系の寄宿学校の礼拝堂が突然崩壊した事故。コンクリートのがれきが崩れ、多くの学生らが下敷きになりました。重機を使うと、さらなる崩壊を招く恐れがあるため救出活動は手作業のみ。そのため作業は難航しています。インドネシア当局によりますと、1日夜まで