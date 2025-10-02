阪神・佐藤輝明内野手（２６）が２日のヤクルト戦（甲子園）に「３番・三塁」で出場し、１００打点＆４０本塁打を達成した。４―１で迎えた５回だった。一死二塁からヤクルト先発・青柳の初球、外角の１４１キロの直球をフルスイングで捉えた。鋭い打球は逆浜風にも乗って右翼ポール際に突き刺さる４０号２ラン。大台到達を待ちわびた聖地の虎党からは、割れんばかりの歓声が上がった。時折笑顔を見せながらダイヤモンドを一