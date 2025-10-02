ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇËã¿ý¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¤ÎBEAST X¡Ê¥Ó¡¼¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿û¸¶Àé±Í¡ÊÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ï¢ÌÁ½÷Î®¥×¥í¤¿¤Á¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ½÷¤¿¤Á¤¬É´²ÖåçÍð¿û¸¶Àé±Í¤¬¸ø³«¤·¤¿Ï¢ÌÁÈþ½÷¤¿¤Á¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥Èºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¡ÖBEAST X¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿û¸¶¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¼«¿È¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö2026ÈÇÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¤È