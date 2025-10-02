大ヒット中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマとなる「JANE DOE」（ジェーン ドウ）を歌ったシンガー・ソングライターの米津玄師と宇多田ヒカルの対談動画が2日、米津のYouTube公式チャンネルで公開となった。【動画】2人はいったい何を語る？米津玄師×宇多田ヒカル、「JANE DOE」対談動画公開「JANE DOE」は、9月22日に配信リリース。23日には、2人が出演するミュージックビデオは、YouTubeで急上昇1位