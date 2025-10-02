サイバー攻撃を受け、ビールなどの生産・出荷のほとんどを停止しているアサヒグループ。復旧のめどが立たない中、飲食店ではアサヒビールの在庫が残り1つになってしまうなど、影響が出ています。■アサヒの在庫は「ラスト1つ」に…居酒屋にも影響おつかれさまの一杯を支える、アサヒの生ビール。すでに、影響が出始めています。普段、ビールはアサヒのみ提供しているという居酒屋。居酒屋店長（東京・新橋2日午後）「（酒屋から