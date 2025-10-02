◆パ・リーグオリックス―西武（２日・京セラドーム大阪）オリックス・曽谷龍平投手が、５回９安打６失点（自責５）、５奪三振で降板した。２回、先頭のセデーニョに中前へ運ばれると、１死からデービスに四球を与えて一、二塁のピンチを招く。続く仲田に右翼線二塁打を浴び、１点を失った。なおも１死二、三塁では古賀悠に中前２点打を許すと、中堅・麦谷のバックホームを受けた捕手・若月が打者走者・古賀悠をアウトにしよ