タレントの藤田ニコル（27）や、「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（23）が2日、都内で「MUSINSATOKYOPOP−UPSTORE2025」のオープニングイベントに出席した。MUSINSA（ムシンサ）は、韓国を代表するファッションプラットフォーム。3日から26日まで、東京・渋谷に期間限定のポップアップストアをオープンする。ショップのコンセプトに合わせて、自分らしさを聞かれた生見は「自分自身が楽しむことをモットーに