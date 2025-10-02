「デイリースポーツ杯」（２日、江戸川）１号艇の山田康二（３７）＝佐賀・１０２期・Ａ１＝がイン逃げで完勝。通算４６回目、江戸川では前回１月のＧ１周年から連続で４回目の優勝を飾った。１周２Ｍで差した中山雄太（愛知）が２着。６コース最内差しから道中で粘った益田啓司（福岡）が３着に入った。今シリーズは８戦７勝で、３着１回は６号艇と圧倒的な強さを示した山田。「田路（朋史＝兵庫）さんが伸びていたのでＳ負