陸上自衛隊が災害時の情報収集用として導入したドローン４０機（計７４８０万円）が、申請の不備で５年近く使えない状態だったことが会計検査院の調査でわかった。ドローンは米国製の「ＵＡＶ災害用Ｉ型」で、風雨に強く夜間も使えるため、大規模な災害で交通が寸断された地域などの被災状況を調べる運用を想定。防衛装備庁が２０２０年３月、輸入商社「ミクニ」（東京）と契約し、７〜８月に納入を受けた陸自が全国１１か所の