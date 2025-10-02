反政府デモで燃やされた警察車両＝1日、モロッコ北部（AP＝共同）【カイロ共同】北アフリカ・モロッコで1日、若者を中心にした反政府デモが各地であり、南西部アガディール近郊では治安部隊の発砲で2人が死亡した。AP通信などが報じた。モロッコは2030年のサッカー・ワールドカップ（W杯）をスペインなどと共催することが決まっており、デモ参加者はスタジアム建設などの巨額投資を批判し、教育や医療の充実を求めた。同様の反