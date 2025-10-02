メジャーリーグ、地区シリーズ進出に王手をかけた第2戦。ロサンゼルス・ドジャースの“侍トリオ”が魅せてくれました。先発の山本由伸投手は、立ち上がりデッドボールなどでランナーを背負います。4番・ヘイズ選手を平凡なライトフライに抑えたかと思われましたが、テオスカー・ヘルナンデス選手がまさかの落球。2塁3塁のピンチを迎えました。続くスチュワート選手にライト前へ運ばれ、初回にエラー絡みで2点を失います。日本時間1