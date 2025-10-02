メジャーリーグのドジャースは、大谷翔平選手や山本由伸投手の活躍でワイルドカードシリーズで2連勝、地区シリーズ進出を決めました。そんな日本人メジャーリーガーのグッズを展示・販売する催しが、きょうから富山市の百貨店で始まりました。 大谷選手の等身大パネルに、大谷選手のスパイクの跡が付いたサードベース。見て、触れて、楽しむことができます