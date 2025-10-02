イギリス中部・マンチェスター郊外で車が通行人に突っ込み、現場にいた人たちが刺される事件があり、4人がけがをしました。警察によりますと、2日午前9時半ごろ、マンチェスター郊外・クランプサルで、通行人に車が突っ込み、「男性が刺された」と通報がありました。4人がけがをし、手当てを受けているほか、容疑者とみられる男は射殺されたとみられています。現場にはユダヤ教の礼拝所・シナゴーグがあり、2日はユダヤ教の重要な