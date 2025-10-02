SNSで募集された闇バイトの少年らが去年、下松市の会社に侵入し男性に大けがを負わせ、現金500万円あまりを奪った事件について。強盗致傷の罪で起訴されている男は初公判で起訴内容を否認しました。起訴されているのは広島市のとび職の男（22）です。起訴内容などによると被告は去年3月、当時17歳の少年ら3人と共謀し下松市の会社事務所に侵入し、60代の男性をバールで殴り大けがを負わせ、現金およそ544万円などを奪ったと