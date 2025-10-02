神奈川県警大和署で目撃されたのは、鋭い目つきでこちらをじろりと見て、車に乗り込む男。盗んだものと知りながら、カメラなど7点、約195万円で都内の中古品買い取り店に売却した疑いで逮捕された、倉原和政容疑者（31）です。倉原容疑者が売りさばいたカメラなどは、自ら盗んだものではなく、窃盗などの疑いで逮捕されている別の男が神奈川・横浜市内の住宅から盗んだものでした。この別の男も、これまで自ら盗んだ品を売りさばい