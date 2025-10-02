航空機事故を想定した防災救難訓練が山口宇部空港で行われました。訓練には、空港関係者や消防など49団体110人が参加しました。想定は、乗員・乗客155人を乗せた航空機が着陸時に滑走路を外れてエンジンが炎上し負傷者が多くいるというものです。（救助の指示）「機内に残された要救助者の検索および救出を行うかかれ！」救助隊は、航空機に見立てたバスの中に取り残された負傷者の救出にあたります。治療の優先順位を決めるトリア