政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。今回のゲストは、衆議院議員の藤田文武氏（前編）です。【タイムテーブル】00:00イントロ02:09自民党総裁選をどう見ている？03:58小泉陣営の“ステマ問題”08:33高市氏の“シカ発言”11:58維新と高市氏の関係性13:11維新・遠藤国対委員長の動きについて15:10維新にとって“やりやすい”総裁16:08