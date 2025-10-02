女優・高岡早紀の着物姿が話題を呼んでいる。２日までに自身のインスタグラムを更新し「大河ドラマ"べらぼう"のトークショーを、蔦重ゆかりの町の東京都中央区で開催しました。衣装は劇中の津与さんの装いとは違う、紫の麻の着物にしました」とつづり、紫の美しい着物姿やトークショーの様子をアップ。続けて「たくさんのファンの方々にお集まり頂き、幸せな時を過ごしました。感謝です」とつづって投稿を締めた。この投稿