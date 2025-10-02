◇パ・リーグオリックスｰ西武（2025年10月2日京セラD）先発の曽谷が3回までに5点を失う中、反撃の口火を切ったのが「9番二塁」でスタメン出場した大里。無死一塁から右中間を破ると、俊足を生かして悠々三塁に到達する適時打を放った。「なんとか（ヒットを）1本出したいと思っていたので、ファーストストライクから積極的にいきました！良いところに飛んでくれて、タイムリーになってよかったです」代走、守備固めも