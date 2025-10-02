東京女子プロレスのプリンセス・オブ・プリンセス（ＰＯＰ）王者・渡辺未詩（２５）に黄信号だ。９月２０日の大田区大会で瑞希を破り約８か月ぶりに同王座を戴冠。Ｖ１戦（１８日、東京・後楽園ホール）では同じ２０１８年デビューの同期である愛野ユキを迎え撃つ。王座戦を控えた２日に都内で開かれた調印式に出席した渡辺は「練習生期間は同じ時を過ごしてはいたユキさんには、燃えてる中にも意思がしっかりしてる部分を感じ